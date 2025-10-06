Турнир по баскетболу прошел в Щелкове

В спортивном комплексе «Медвежьи Озера» состоялся традиционный товарищеский матч по баскетболу, ставший не просто спортивным состязанием, а мероприятием, объединившим выпускников местной средней школы разных лет. Турнир был приурочен ко Дню учителя и организован в память о Сергее Кривошееве, педагоге, который преподавал в школе физическую культуру.

«Он был не просто учителем физкультуры, а настоящим наставником и другом для многих поколений школьников. По словам его воспитанников, он не только прививал им любовь к спорту и здоровому образу жизни, но и учил их важным жизненным ценностям, таким как стойкость, честность, взаимовыручка и ценность дружбы. Он был примером преданности своему делу, энтузиазма и искренней заботы о каждом ученике», — сообщили в учебном заведении.

Особую атмосферу турниру придавали названия команд, участвовавших в соревнованиях: на площадке спортивного комплекса встретились команды с необычными названиями — «Пенек с глазами» и «Шнурок». Как пояснили выпускники, эти шутливые прозвища педагог использовал на своих уроках для обращения к ученикам.

По словам организаторов, такие мероприятия помогают сохранить память о педагогах и передать их ценности следующим поколениям.