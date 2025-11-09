Турнир по баскетболу ко Дню военного разведчика прошел в Химках

Патриотическое мероприятие организовали в спортивном комплексе «Планерная» в Химках. На нем провели тематическую лекцию и соревнования.

Участниками мероприятия стали воспитанники учреждения, а также родители и тренеры. Им рассказали об истории создания служебной структуры и ее роли в защите России.

«Разведчики, рискуя жизнью, добывают сведения, необходимые для безопасности России. Их профессионализм и умение действовать в любых условиях заслуживают глубокого уважения», — сказал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Также участники поборолись за победу на турнире по баскетболу.

По словам лидера Движения общественной поддержки Олеси Климачевой, мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Также в округе организуют патриотические выставки и кинопоказы.