Турнир по баскетболу имени Сергея Белова прошел в Химках

Соревнования по баскетболу среди учеников старших классов провели в Луневской школе в Химках. Турнир посвятили известному спортсмену, призеру Олимпийских игр Сергею Белову.

Участникам и зрителям — родителям, тренерам и педагогам образовательного учреждения — рассказали историю Сергея Белова. Собравшиеся узнали, какой путь прошел баскетболист: от начинающего спортсмена до олимпийского чемпиона.

«Это наша история, и она важна для каждого из нас. Такие мероприятия помогают нам строить мосты между поколениями», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Победители «Кубка Сергея Белова» получили памятные награды, медали и почетные грамоты.

Соревнования провели в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках. Ежедневно в округе организуют тематические лекции, мастер-классы, кинопоказы и многое другое. Отметим, что с запуска проекта жители посетили свыше 650 мероприятий.