Турнир по бадминтону прошел во Дворце спорта «Импульс» в Протвине

Во Дворце спорта «Импульс» в Протвине прошел турнир по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены получили возможность улучшить навыки и войти в состав сборной Московской области.

Соревнования стали отборочным этапом на первенство России. Для спортсменов действуют лояльные условия, где нет разрядов. Главное — войти в состав сборной Московской области. Это делает турнир стартовой площадкой для начала карьеры в парабадминтоне.

Первенство России традиционно проходит в Раменском. По его итогам формируют юниорскую сборную страны. Многие из участников уже успешно выступают во взрослых разрядах и добиваются высоких результатов.

Депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова много лет поддерживает это направление вместе с клубом «Равные возможности».