Турнир по бадминтону прошел в Серпухове

В стенах Дашковской школы в городском округе Серпухов прошел второй ежегодный инклюзивный турнир по бадминтону под названием «На равных». Мероприятие объединило две команды: воспитанников Дашковской школы и спортсменов из клуба «Равные возможности».

Турнир «На равных» вышел за рамки обычного спортивного состязания.

«Он стал мощным шагом на пути к формированию дружелюбного, открытого и инклюзивного общества. Для многих участников это соревнование стало уникальным шансом не только продемонстрировать свои спортивные умения, ловкость и выносливость, но и ощутить себя полноправной частью сплоченной команды, где поддержку и уважение находят все без исключения», — сообщили организаторы.

По словам тренеров, участники демонстрировали мастерство, были видны быстрые реакции, стратегические подачи и слаженная командная работа.