Турнир по авиамодельному спорту в память о летчике Михаиле Родионове пройдет в Химках

В Химках проведут соревнования по авиамодельному спорту в память о летчике, младшем лейтенанте, Герое Советского Союза Михаиле Александровиче Родионове. Мероприятие состоится 3 июня в 16:00 в спортивной школе «Виктория».

Михаил Родионов из Химок героически сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны. Спикеры расскажут слушателям о его подвигах, а воспитанники поучаствуют в соревновании по авиамодельному спорту.

«Хочу пригласить всех жителей Химок присоединиться к нашему вечеру памяти, чтобы больше узнать о нашем выдающемся земляке и вместе отдать дань уважения и всем, кто сражался за Родину», — рассказал депутат Валентин Герасимов.

Подвиг Михаила Родионова увековечен в Химках на Аллее Славы. В его честь установлен бюст в составе мемориального комплекса защитников Москвы. Каждый год здесь проходят памятные мероприятия.

«Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с вызовами, важно помнить подвиги героев прошлого и вдохновляться их мужеством», — поделился депутат Николай Томашов.

Соревнования станут частью масштабной патриотической программы, которая более полугода реализуется в Химках. Муниципальный депутат Ирина Монастырская напомнила, что ее цель — объединить жителей разных поколений вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.