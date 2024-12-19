Турнир по авиамодельному спорту пройдет в Химках 21 декабря

Соревнования по авиамодельному спорту «Зимняя гонка» организуют в Доме юных техников «Интеграл» в Химках. Участники покажут свое мастерство в управлении кордовыми моделями самолетов.

Турнир среди команд пройдет в классе моделей F-2C. Соревнования организуют в несколько этапов: отборочные туры, полуфинал и финал.

Экипажи, состоящие из пилота и механика, будут состязаться в скорости на трех разных типах самолетов. Модели пролетят по маршруту, совершив минимум одну дозаправку. Судьи оценят время прохождения дистанции.

Соревнования проведут 21 декабря в 11:00 по адресу: улица Лавочкина, дом № 7. Поддержать друзей и родных сможет каждый желающий, вход на поле — свободный.

Ранее в Химках прошел отборочный тур всероссийского конкурса «Кибердром Старт». Свыше 100 школьников 12-14 лет из 20 школ проверили свои знания беспилотной авиационной системы и навыки скоростного пилотирования и управления моделями без FPV.