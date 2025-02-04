Турнир по армрестлингу памяти капитана милиции Сорокина провели в Подмосковье

В Подмосковье прошел ежегодный турнир по армрестлингу, посвященный памяти сотрудника вневедомственной охраны капитана милиции Виталия Сорокина. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в 2001 году.

Турнир собрал около 50 участников из разных городов Подмосковья. На церемонии открытия присутствовали офицеры Волоколамского отдела вневедомственной охраны Росгвардии и супруга капитана Сорокина Нелли. Росгвардейцы выразили ей глубокое уважение и поддержку, преподнесли памятные подарки и цветы.

Спортсмены соревновались в трех весовых категориях за звание сильнейшего. Победителям и призерам турнира вручили медали и памятные призы.

Капитан милиции Виталий Сорокин родился 27 июня 1970 года. Служил в Лотошинском ОВД. Его старшая дочь Анастасия Алексеева пошла по стопам отца и теперь служит в Росгвардии.