Турнир по армрестлингу ко Дню России пройдет в Чехове 8 июня

В это воскресенье в парке культуры и отдыха в Чехове состоятся соревнования по армрестлингу. Мероприятие посвятят Дню России.

Специальным гостем турнира станет двукратный чемпион мира по армрестлингу и руководитель областного отделения общероссийского движения «Здоровое Отечество» Руслан Коловский.

«Жителей и гостей муниципального округа Чехов приглашают поддержать участников. Мероприятие состоится 8 июня в 12:00», — рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Участников разделят на две категории: юниорскую — с 14 до 18 лет и взрослую — с 18 лет. Принять участие смогут как мужчины, так и женщины. Призеров ждут кубки, медали и памятные подарки, а самому сильному участнику подарят велосипед.

Отметим, что праздничные мероприятия в парках — часть региональной программы «Культура Подмосковья».