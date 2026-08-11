Турнир по армрестлингу для юных волонтеров прошел в Серпухове

10 августа в Серпухове прошла спортивно-оздоровительная встреча для несовершеннолетних волонтеров, которые занимаются плетением маскировочных сетей. Мероприятие организовал Центр милосердия собора святителя Николая Чудотворца на базе Серпуховского отделения Малаховского противотуберкулезного санатория.

Подобные встречи регулярно проводят в рамках социальных проектов Центра милосердия. На этот раз мероприятие приурочили ко Дню физкультурника и организовали для ребят турнир по армрестлингу.

Этот вид спорта помогает развивать силу и выносливость, а также способствует командному взаимодействию и социальной адаптации участников. Соревнования рассчитаны на людей с разным уровнем физической подготовки.

Турнир провели волонтеры Сергей Казанцев и Оксана Казанцева — мастер спорта, чемпионка Европы и Евразии по пауэрлифтингу. Они регулярно организуют спортивные игры и соревнования для детей, проходящих реабилитацию в санатории.

По итогам турнира определили победителей в разных весовых категориях. Сильнейшие участники получили именные грамоты, а все ребята были отмечены сладкими призами.

Организаторы планируют продолжить такие встречи и проводить для юных волонтеров регулярные спортивные и оздоровительные мероприятия.