Турнир по адаптивной игре «Эластик» среди детей прошел в Серпухове

Активисты организации «Здоровое Отечество» организовали для юных спортсменов в Серпухове турнир по адаптивной игре «Эластик» в рамках проекта «А у нас во дворе». В нем приняли участие около 30 ребят.

Участники турнира продемонстрировали ловкость и стратегическое мышление, когда перемещали шайбу.

Соревнование провели по возрастным группам, чтобы создать равные условия. Каждый получил сладкий приз, а победители — медали. Самым метким игрокам вручили сертификаты на посещение соляной пещеры «Солнышко».

Руководитель патриотических проектов «Здорового Отечества» Сергей Ситников отметил, что адаптивные игры стали популярны среди детей. Он поблагодарил родителей за поддержку, а юным участникам пожелал увлечься «Эластиком» не только летом. Организаторы пообещали подумать о проведении турниров в Серпухове в течение всего года.