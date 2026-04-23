Турнир памяти В. И. Шалимова: «Академия Петрова» заняла первое место

В городе Мытищи прошел традиционный турнир памяти легендарного хоккеиста В.И. Шалимова. Шесть команд, состоящие из спортсменов 2016 года рождения, приняли участие в соревновании. Среди них были воспитанники ведущих хоккейных школ Московской области.

Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень игры, не уступающий взрослым командам. Серьезные атаки, неожиданные тактические ходы и настоящий спортивный накал завораживали всех зрителей.

По итогам напряженной борьбы первое место заняла «Академия Петрова» из Красногорска. Тренер хоккейной академии имени Владимира Петрова Никита Васильевич Иванов назвал победу закономерной — результатом планомерной работы на протяжении всего сезона. Он подчеркнул, что любая победа — это лишь промежуточный этап, и важно двигаться дальше.

Серебряным призером турнира стала «Академия Фетисова» из Домодедова. В финальном матче им немного не хватило удачи, чтобы оспорить лидерство. Замкнула тройку лидеров команда «Кристалл-Восток» из Электростали.