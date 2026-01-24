Турнир памяти тренера Юрия Черепанова прошел в Павловском Посаде

В Электрогорске состоялся традиционный боксерский турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Юрия Черепанова. Мероприятие приурочили к 80-летию города, которое отмечается в этом году.

Турнир прошел 24 января на базе Электрогорского лицея. Соревнования стали не только спортивным событием, но и данью уважения тренеру, который воспитал нескольких чемпионов. Организаторы подчеркивают, что такие состязания укрепляют связь между поколениями и поддерживают интерес к истории родного края.

«Мы проводим серию соревнований в честь наших выдающихся земляков. Спорт — это не только физическая подготовка, но и память, гордость за свою малую родину», — сообщили представители оргкомитета.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, который посетил турнир, поблагодарил организаторов, тренеров и спортсменов.

«Благодарю всех, кто хранит и развивает славные традиции! Пусть память о Юрии Леонидовиче вдохновляет на высокие результаты», — заявил он.

В планах администрации — строительство новой баскетбольной площадки. Ее назовут в честь олимпийского чемпиона Александра Болошева, который также является уроженцем Электрогорска и одним из героев фильма «Легенда № 17».