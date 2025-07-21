Турнир памяти тренера Александра Копылова прошел в Волоколамском округе

Соревнования собрали на футбольном поле в селе Осташево команды из разных округов Подмосковья. Спортсмены сразились в футбол и волейбол.

Турнир посвятили памяти выдающегося футбольного тренера Александра Копылова. Впервые такие соревнования провели в 2020 году, и тогда участвовали всего четыре команды. На этот раз число участников выросло уже до 10 — кроме команд Волоколамского округа, приехали гости из Лотошина и Шаховской.

Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников приветствовал спортсменов, отметив, что турнир стал еще одной возможностью сохранить память об Александре Копылове.

«Он жив в наших сердцах, и те, кому посчастливилось его знать, вспоминают о нем с теплотой. Его воспитанники любили и уважали его, ведь он учил их не только мастерству игры, любви к спорту, но и быть настоящими людьми», — сказал Сергей Шорников.

В время торжественной части местных предпринимателей отметили благодарственными письмами за многолетний вклад в развитие сферы культуры и спорта в Волоколамском округе.