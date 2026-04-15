Турнир памяти основательницы школы тенниса прошел в Подольске

В спортивном зале Дворца культуры «Октябрь» в Подольске прошли соревнования, посвященные памяти подольского тренера Натальи Павловой. Турнир собрал юных мастеров ракетки, многие из которых являются детьми воспитанников педагога.

Наталья Павлова за годы своей деятельности воспитала более 1000 атлетов, среди которых победители и призеры первенств России. Она стояла у истоков формирования местной школы настольного тенниса. На состязании выступили 22 мальчика и 13 девочек 2015 года рождения и младше.

«Наталья Константиновна подготовила целую плеяду наставников — я тоже ее воспитанница. Мы с коллегами специально выбрали эту возрастную категорию и формат „только для подольских“, чтобы дать возможность нашим ребятам получить соревновательный опыт. Удивительно и приятно видеть среди участников детей тех родителей, которые когда-то сами начинали свой путь под руководством Натальи Константиновны», — рассказала главный судья, заслуженный тренер России Игорь Сазонов.

Итоги соревнований среди мальчиков: золото у Глеба Попова, серебро у Льва Спиридонова, бронзу взяли Максим Савельев и Алексей Лесин. Результаты девочек: первое место заняла Евгения Краховецкая, второе — Анастасия Головинская, третье — Ника Пигарева и Элина Бор. Победителей и призеров наградили кубками и медалями.