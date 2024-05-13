Турнир памяти каратистов прошел в Электростали | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 22:44 Турнир памяти каратистов прошел в Электростали Источник фото: Нина Басистая

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Турнир памяти прошел в Электростали в 28-й раз. Соревнования провели в честь основателя городского карате Валерия Парамонова, а также других каратистов, погибших при исполнении служебного долга.

«В определенный момент мы решили все объединить в один турнир. На официальном открытии соревнований мы вспоминаем наших товарищей-каратистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, в боевых действиях — от воинов Великой Отечественной до СВО. Сейчас у нас список из 20 человек. Все были названы поименно», — рассказал Никита Алексеев, трехкратный чемпион России по карате, мастер спорта.

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На турнир приехали каратисты из Клина, Видного, Солнечногорска, Павловского Посада, Коломны, Химок, Воскресенска и многих других городов Подмосковья, а также из разных регионов России. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов.

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