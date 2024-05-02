Турнир памяти хоккеиста Владимира Крутова прошел в Химках | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:39 Турнир памяти хоккеиста Владимира Крутова прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Традиционный спортивный турнир-мемориал имени выдающегося хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова состоялся в Химках. Соревнования собрали десятки команд со всего Подмосковья. Игры прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор».

Первый матч воспитанники спортивной школы из Химок провели с командой «Лидер» из Ивантеевки. Встреча завершилась со счетом 1:7. Затем химчане сыграли вничью с командой «Крылья» из Лобни. Упорная борьба принесла Химкам третье место на турнире.

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«Участие в турнире памяти Владимира Евгеньевича Крутова принимают подмосковные команды 2010–2011 годов рождения. Мероприятие организовали в физкультурно-оздоровительном комплексе „Новатор“ в Химках. До этого, как правило, мы проводили турнир в Новогорске. Ребята все молодцы, противники у нас достойные», — поделился председатель некоммерческого партнерства «Академия развития хоккея» Виктор Кучинов.

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