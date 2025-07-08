Турнир памяти хоккеиста Андрея Петракова прошел в Павловском Посаде

Турнир памяти абсолютного чемпиона Московской области среди юношей в 1994–1995 годах, тренера спортивной школы «Вымпел» и хоккейной команды «Боевое братство» Андрея Петракова прошел на ледовой арене имени Н. А. Петрусевой в Электрогорске. Наставник скоропостижно ушел из жизни в 2023 году.

Андрей Петраков активно продвигал спорта на территории Павлово-Посадского округа.

«Хоккеисты, которые росли на его глазах, сейчас расформированы в разные взрослые команды, но все друг друга знают и помнят. Память об Андрее Викторовиче оставила большой след в сердцах каждого его воспитанника. Поэтому было принято решение провести турнир памяти Андрея Петракова», — рассказал директор спортивной школы «Вымпел» Сергей Коврижных».

Андрей Викторович Петраков — абсолютный чемпион Московской области среди юношей в 1994–1995 годах, принимал участие в Кубке губернатора с 2005 по 2008 годы, играл за хоккейные команды «Вымпел», «Молния» и «Боевое братство» в Электрогорске. Он прививал любовь к хоккею, и за это воспитанники называли его вторым отцом.

Турнир начался с минуты молчания. На мероприятие пригласили родных, близких и друзей Андрея Петракова. Почтить память тренера приехали хоккейные команды из Электрогорска и соседних городских округов, в которых играют его воспитанники. Команда «Боевое братство», которой руководил Петраков, заняла третье место.