Турнир на призы олимпийского чемпиона Виктора Полупанова проведут в Химках

В Химках, 16 августа, состоится 18-й традиционный турнир по хоккею среди любительских команд на призы олимпийского чемпиона Виктора Полупанова. Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» (ул. Мичурина, стр. 24, корп. 1).

Пять команд из Химок и Москвы сойдутся в ледовых баталиях, демонстрируя любительский дух и спортивную страсть. Турнир начнется в 11:00, и все желающие смогут бесплатно посетить это мероприятие, чтобы поболеть за участников.

Виктор Полупанов — воспитанник местной команды «Новатор», достигший вершин мирового хоккея. Он олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, а также с 2014 года член Зала славы Отечественного хоккея.

Этот турнир — не просто спортивное соревнование, а дань уважения химкинским хоккейным традициям и возможность для любителей почувствовать себя частью большой хоккейной семьи. Особую атмосферу мероприятию придаст то, что оно проходит на той самой площадке, где когда-то тренировался будущий чемпион.