Турнир «Кубок футбольных мам» прошел в Шатуре

Турнир по футболу среди мам прошел в Одинцове на стадионе «Центральный». Участие в соревнованиях принимали 14 команд со всего Подмосковья.

Чтобы подготовиться к матчу, перед началом турнира игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Софья Полетаева, Ульяна Смирнова и Ульяна Ермолаева провели для участниц разминку.

«Мы с удовольствием поддержали данное мероприятие и провели разминку перед началом игр. Рады были стать частью футбольного праздника и получить благодарность от организаторов», — сообщили в пресс-службе клуба «Заречье-Одинцово».

Победителями «Бриллиантовой лиги» стала команда «Мамазонки» из Мытищ. В «Платиновой лиге» оказались «Футбольные мамы Москвы-1», а «Кубок Надежды» завоевали «Мамы Ястребов» из Серпухова.

Отметим, что соревнования на «Кубок футбольных мам» проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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