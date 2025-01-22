Турнир «Крещенская лыжня» пройдет в Одинцове 25 января

В Одинцово проведут епархиальный турнир среди детей и взрослых «Крещенская лыжня». Соревнования пройдут 25 января в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Принять участие могут все желающие от пяти лет и старше. Победителей ожидают грамоты, медали и сладкие призы.

Участники преодолеют несколько дистанций протяженностью от 600 до 4000 метров. Каждый лыжник выберет комфортный для себя уровень сложности, чтобы насладиться спортивным соревнованием.

С 11:30 до 11:45 в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет регистрация участников. Организаторы просят жителей прибыть вовремя, чтобы избежать суеты перед стартом и уладить все организационные моменты. В 11:45 начнется молебен. Лыжники смогут настроиться на соревнование и получить благословение. Гонка стартует в 12:00.

На гонку можно принести свои лыжи или арендовать их в пункте выдачи парка. До 22 января участникам нужно пройти обязательную регистрацию в группе «Спорт в Одинцовской епархии».