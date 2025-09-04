Турнир ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Подольске

Юные футболисты городского округа продемонстрировали свое мастерство на турнире в физкультурно-спортивном комплексе «Ирида». Ежегодные соревнования по мини-футболу среди детских команд 2012–2015 годов рождения посвятили Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Все участники показали достойный уровень подготовки и спортивный дух. В мероприятии приняли участие более 24 человек. По итогам состязаний первыми стали «Синие ястребы», второе место у команды «Альфа», третье заняли «Белые ангелы». Организаторы также отметили лучшего игрока турнира, им стал Владимир Панкичев, а лучшим вратарем — Глеб Николаев.

Представители комитета по физической культуре и спорту администрации округа поздравили юных спортсменов с успешным выступлением и пожелали им дальнейших побед.

