Турнир ко Дню самбо прошел в Чехове
В Чехове провели традиционный турнир по самбо среди мальчиков и девочек от восьми до 16 лет. В соревнованиях приняли участие свыше 200 детей из 12 команд
В турнире принимают участие команды из каждой школы в Чехове.
«Я участвую уже в шестой раз. Я занимала вторые и третьи места. Сегодня, наверно, займу первое», — призналась участница турнира Ксения Шевелева.
В Чехове уделают внимание развитию этого вида спорта. В округе работает президентский проект «Самбо в школу». Секции открыты в восьми образовательных учреждениях.
«Глава городского округа Чехов начал движение. Вот уже третий год развивается проект всероссийский „Самбо в школу“», — сказал заместитель директора спортивного клуба «Альфа» Тимур Андрес.
В соревнованиях приняли участие более 200 детей из 12 команд, в том числе гости из соседних муниципалитетов.
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