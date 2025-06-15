Турнир ФИБА по баскетболу 3×3 прошел в Химках

В Химках состоялся открытый турнир Международной федерации баскетбола (ФИБА) «Чистая победа» в формате 3×3. Соревнования прошли на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный», где встретились 17 любительских команд.

Этот турнир проводится в Химках уже в 20-й раз, и с каждым годом число участников растет. В нынешнем году в игре приняли участие более 150 спортсменов из восьми разных городов России. Организатором мероприятия выступил Алексей Елисейкин — председатель химкинской стритбольной Лиги и руководитель Клуба молодёжной культуры и творчества «Прорвись».

Формат 3×3 отличается от классического баскетбола количеством игроков — в команде всего три человека, а игровое поле занимает половину стандартной площадки с одним кольцом. Обычно такие матчи проходят на открытом воздухе. Сегодня баскетбол 3×3 признан олимпийским видом спорта и набирает популярность благодаря своей доступности.

Основные цели турнира — организация активного досуга для жителей и развитие массового спорта в городском округе.

Отметим, что баскетбол остается одним из самых любимых видов спорта среди жителей Химок. Местные профессиональные клубы активно поддерживают молодежь и способствуют развитию любительского баскетбола, продвигая здоровый образ жизни в округе.