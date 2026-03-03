Турнир «Дружба городов» прошел в Подмосковье

Глава Балашихи Сергей Юров, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», посетил открытие спортивного турнира «Дружба городов» в рамках Единой школьной лиги. На мероприятии также присутствовали глава Реутова Алексей Ковязин, руководитель подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи Никита Тарасевич, педагоги и школьники.

Турнир организовала «Молодая Гвардия» для развития спортивных традиций в рамках партпроекта «Детский спорт». Первые соревнования прошли сразу на нескольких площадках — в физкультурно-оздоровительном комплексе и двух школах Реутова. Сергей Юров посетил все объекты, пообщался с участниками и поддержал юных спортсменов.

На турнире встретились 16 команд из двух округов, которые состязались в четырех видах спорта. Ответные игры состоятся 17 марта в Балашихе.

«Такие турниры — это не только про очки и медали. Это про характер, командный дух и настоящую дружбу между городами. Уверен, для многих участников это станет важным шагом в спортивной жизни и отличной подготовкой к стартам Единой школьной лиги», — отметил Сергей Юров.

Он пожелал всем ребятам удачи, красивых матчей и ярких побед.