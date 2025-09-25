Турнир для спортсменов с инвалидностью прошел в Подольске

Открытые соревнования за Кубок «Корсара» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения и общими заболеваниями состоялись в Подольске уже в 22-й раз. Турнир собрал более 80 участников, представлявших шесть округов Подмосковья.

Соревнования организовала Подольская городская общественная организация спортивных инвалидов «Корсар». Спортсмены состязались в дартсе, жульбаке, стрельбе из винтовки и пневматического пистолета, толкании ядра и гиревом спорте.

Подольские спортсмены не раз показывали хорошую физическую подготовку на Кубке «Корсара». 38-летний Денис Булат уже три года профессионально занимается пулевой стрельбой из пневматической винтовки и уже имеет звание кандидата в мастера спорта. Мотивацию получил от знаменитого спортсмена.

«Очень случайно познакомился с человеком, который предложил заниматься спортом. Это чемпион России, олимпийский чемпион Алексей Кузнецов. Я выделил свое направление, и все пошло», — рассказал Денис Булат.

По итогам соревнований команда Подольска заняла первое место. Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями.