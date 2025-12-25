Турнир Архимеда пройдет в Черноголовке

Пресс-служба администрации городского округа Черноголовка
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Черноголовка

18 января Новая Черноголовская школа распахнет свои двери, чтобы принять XXXV Зимний турнир Архимеда. Это ежегодное соревнование по математике, которое уже более трех десятилетий вдохновляет учеников на глубокое погружение в мир чисел и логики.

Турнир специально разработан для учащихся шестых и седьмых классов, предлагая им возможность проверить свои силы в решении нестандартных задач.

«Эти задания требуют не только знаний школьной программы, но и развитого логического мышления, смекалки, способности анализировать и находить креативные подходы к сложным вопросам. Это отличный шанс углубить свои знания и развить навыки критического мышления. Турнир Архимеда является открытым соревнованием, и к участию приглашаются школьники из любых образовательных учреждений, независимо от их местоположения», — сообщили организаторы.

Для всех желающих принять вызов обязательна предварительная регистрация по ссылке. Прием заявок уже открыт. Турнир пройдет 18 января в 10:00 по адресу: улица Центральная, дом № 3.

