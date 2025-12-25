Турнир Архимеда пройдет в Черноголовке

18 января Новая Черноголовская школа распахнет свои двери, чтобы принять XXXV Зимний турнир Архимеда. Это ежегодное соревнование по математике, которое уже более трех десятилетий вдохновляет учеников на глубокое погружение в мир чисел и логики.

Турнир специально разработан для учащихся шестых и седьмых классов, предлагая им возможность проверить свои силы в решении нестандартных задач.

«Эти задания требуют не только знаний школьной программы, но и развитого логического мышления, смекалки, способности анализировать и находить креативные подходы к сложным вопросам. Это отличный шанс углубить свои знания и развить навыки критического мышления. Турнир Архимеда является открытым соревнованием, и к участию приглашаются школьники из любых образовательных учреждений, независимо от их местоположения», — сообщили организаторы.

Для всех желающих принять вызов обязательна предварительная регистрация по ссылке. Прием заявок уже открыт. Турнир пройдет 18 января в 10:00 по адресу: улица Центральная, дом № 3.