Турникеты для слабовидящих пассажиров установили на 3-х станциях в Подмосковье

На железнодорожных станциях Тучково, Клязьма и Михнево турникеты и валидаторы оборудовали звуковыми сигналами для пассажиров с нарушениями зрения. Теперь при использовании социальных карт система сообщает, открыт ли проход через турникет, а также подтверждает начало или завершение поездки.

В Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что новое оборудование помогает слабовидящим пассажирам самостоятельно ориентироваться на станциях и повышает безопасность передвижения. Сейчас специалисты тестируют работу системы и настраивают ее для дальнейшего использования.

Проект реализует Центральная пригородная пассажирская компания совместно с общественными организациями. Станции для пилотного запуска выбрали с учетом потребностей пассажиров с нарушениями зрения и их близости к специализированным учреждениям.

«Для людей с нарушением зрения своевременная и понятная звуковая информация — это не только вопрос удобства, но и вопрос безопасности и самостоятельности передвижения», — подчеркнул заместитель генерального директора по информационным технологиям института «Реакомп» Евгений Арнапольский.

По итогам тестирования ЦППК оценит эффективность технологии и рассмотрит возможность ее внедрения на других станциях. Звуковое сопровождение включают при валидации социальных карт москвича и жителя Московской области после распознавания льготного статуса.