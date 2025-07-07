Туристы из Санкт-Петербурга побывали на экскурсии в Солнечногорске

Экскурсионная группа из Санкт-Петербурга завершила свое шестидневное путешествие по межрегиональному туристическому маршруту «Государева дорога» и прибыла в Солнечногорск. Участники маршрута исследовали главные историко-культурные достопримечательности между Москвой и северной столицей.

Во время визита в Солнечногорск туристы посетили музейно-выставочный центр «Путевой дворец», где прошла театрализованная программа. Студенты встретились с персонажем, изображающим смотрителя почтовой станции, который провел экскурсию и подробно рассказал об истории второй московской станции императорского почтового тракта, расположенной в Солнечной Горе.

В Дворянском зале гости ощутили дух аристократической усадьбы, а в Купеческом познакомились с традициями русского чаепития, где их ждали частушки, самовар и бублики. В конце экскурсии каждому участнику вручили памятные сувениры, напоминающие о Солнечногорске и его достопримечательностях.

«Маршрут „Государева дорога“ отражает исторический путь становления и развития России. Администрация округа и отдел туризма являются соорганизаторами этого проекта, и мы рады видеть Солнечногорск как важную и неотъемлемую его часть. Благодаря маршруту туристы могут узнать больше не только об истории страны, но и о солнечногорской земле», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Межрегиональный маршрут «Государева дорога» охватывает два ключевых объекта в Солнечногорске — усадьбу Шахматово, связанную с жизнью поэта Александра Блока, и музейно-выставочный центр «Путевой дворец». Округ занял важное место в этом масштабном проекте еще на стадии его разработки и начал принимать первые экскурсионные группы в мае 2021 года.