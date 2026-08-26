Туристско-краеведческий форум прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске

В главном доме усадьбы Кривякино в Воскресенске прошел туристско-краеведческий форум «Мы из-под Москвы» в рамках фестиваля «Красное сельцо». Участники обсудили развитие туризма и подписали соглашения о сотрудничестве.

На форуме собрались служители храмов и музеев, представители промышленных предприятий и малого бизнеса, туристических центров и культурных площадок. Открыла программу начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина. Она отметила, что округ обладает туристским потенциалом и готов к межмуниципальному сотрудничеству.

Команда филиала ВМУ компании «Уралхим» показала, как производство может стать образовательной площадкой для сотрудников. Благочинный 1-го Воскресенского благочиннического округа протоиерей Кирилл Седов вместе с педагогом лицея имени Стрельцова Мариной Чабан рассказали о новых формах работы с детьми и подростками во время краеведческих программ и экскурсий.

О том, как оживает фольклор в резиденции «Сказитель Руси», рассказал руководитель резиденции Юрий Белоусов. Экскурсовод культурного центра «Усадьба Кривякино» познакомила собравшихся с духовной жизнью бывших владельцев усадьбы.

В завершение дня представители усадьбы вручили спикерам благодарности и памятные подарки. Также подписали договоры о сотрудничестве. Участники договорились создавать единые туристические маршруты, развивать партнерство между туристско-информационными центрами и учреждениями культуры, запускать совместные проекты.

Ежегодное проведение форума — свидетельство того, что в Воскресенске создали крепкую традицию, которая привлекает новых практиков, генерирует идеи и запускает реальные проекты.