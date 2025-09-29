Туристский слет прошел в Шаховской

В Шаховской прошел региональный туристский слет «Походы первых — больше, чем путешествие». В мероприятии приняли участие школьные команды из разных округов Подмосковья. Почетными гостями стали заместитель главы администрации Шаховской Елена Шишелина, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова и председатель «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова.

Для участников организовали насыщенную программу: школьники показывали навыки установки палаток, ориентирования на местности, выполняли краеведческий тест на знание флоры и фауны Подмосковья, участвовали в спортивных конкурсах и мастер-классах по оказанию первой помощи и спасательным работам.

По итогам слета в старшей категории победу одержал отряд «Друзья» из Дубны, в средней категории первыми стали «Серпуховские павлины», а в младшей — отряд «Движение» также из Серпухова. Мероприятие прошло по плану, позволив школьникам продемонстрировать свои умения и навыки, а организаторы поблагодарили всех участников и их наставников за активное участие.