Туристский слет для подростков прошел в Ленинском округе

Директор Центра детского творчества «Импульс» Анна Соловьева отметила, что важнейший навык, который формируют учащиеся, — организация быта в походных условиях. Возраст в туризме не имеет значения, главное — подготовка, знание техники и навык ориентирования на местности. Победители муниципального этапа всероссийского детско-юношеского общественного движения учащихся «Школа безопасности» станут участниками региональных соревнований.

В течение двух дней школьники преодолевали «болото», оказывали первую помощь «пострадавшим», проходили полосу препятствий, вязали туристские узлы, а также ориентировались на местности с помощью компаса и карты. Одно из важных направлений — проверка теории по основам безопасности и защиты Родины, а также знание правил дорожного движения. Подход к подготовке комплексный: участники проходят как командные, так и личные испытания.

Победу одержала Видновская гимназия, второе место заняла Видновская школа № 7, бронза у команды Бутовской школы № 2.

Туристский слет «Школа безопасности» проводится в Ленинском округе ежегодно на протяжении более 30 лет. Мероприятие направлено на формирование у подрастающего поколения навыков выживания в природной среде, оказания первой помощи и умения работать в команде.