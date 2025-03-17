Туристическую площадку планируют обустроить в селе под Звенигородом

Туристическую площадку со статуями персонажей из сказок Александра Роу предлагают сделать в селе Каринское под Звенигородом. Интерактивное пространство могут обустроить прямо под открытым небом.

Новое интерактивное пространство поможет увеличить туристический поток. Молодожены смогут сделать красивые фотографии, а дети узнают о съемках популярных сказок знаменитого режиссера

«Хочу поставить мини-статуи персонажей из сказок Александра Роу. На площадке можно будет устраивать игровые программы и проводить экскурсии», — рассказала активная жительница Звенигорода Галина Рязанова. Ранее она открыла в селе Каринское два музея — дуба и кота.

Также жители просят отремонтировать ступени к мосту в Каринском. Мост-рекордсмен под Звенигородом —любимое место кинематографистов. Здесь снимали сцены фильмов «Дети понедельника», «Самоубийца» и «Петербургские тайны». Рядом — в деревне Гигирево — проходили съемки сказок Александра Роу. Погулять по знаменитому мосту приезжают туристы из разных городов. В прошлом году его отремонтировали.

«Осталось привести в порядок ступени. Туристы приезжают в село группами и по одиночке. Спуск неудобный, можно поскользнуться», — поделилась Галина Рязанова.