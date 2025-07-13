Туристический слет «Вертикаль» прошел в Воскресенске

Открытый туристический слет «Вертикаль» растет год от года. Он ежегодно проводится в поселке Цюрупы городского округа Воскресенск. В этом году мероприятие продлится четыре дня.

В слете приняли участие саперы, моряки, пехота, кавалерия — команды, которые будут соревноваться согласно заданной тематике.

«Состоялось открытие турслета, который проходит в девятый раз. Сохраняются традиции, появляются новые люди, увеличивается численность желающих. В этом году у нас 14 команд и более 250 участников. Туристический слет — это не только пропаганда туризма, но и сплочение семей, поколений, а также организация досуга для наших детей», — сказала заместитель главы городского округа Ольга Коротеева.

Семейство Суховых приезжают сюда все девять лет подряд, и на этот раз взяли с собой на природу малыша, которому недавно исполнилось 1,5 месяца. Для них важно привить детям правильные ориентиры.

«Мы живем от слета к слету, готовимся. Каждому ребенку нравится проводить время в компании», — добавил участник молодежного туристического слета «Вертикаль» Игорь Сухов.