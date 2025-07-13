Туристический слет «Вертикаль» прошел в Воскресенске
Открытый туристический слет «Вертикаль» растет год от года. Он ежегодно проводится в поселке Цюрупы городского округа Воскресенск. В этом году мероприятие продлится четыре дня.
В слете приняли участие саперы, моряки, пехота, кавалерия — команды, которые будут соревноваться согласно заданной тематике.
«Состоялось открытие турслета, который проходит в девятый раз. Сохраняются традиции, появляются новые люди, увеличивается численность желающих. В этом году у нас 14 команд и более 250 участников. Туристический слет — это не только пропаганда туризма, но и сплочение семей, поколений, а также организация досуга для наших детей», — сказала заместитель главы городского округа Ольга Коротеева.
Семейство Суховых приезжают сюда все девять лет подряд, и на этот раз взяли с собой на природу малыша, которому недавно исполнилось 1,5 месяца. Для них важно привить детям правильные ориентиры.
«Мы живем от слета к слету, готовимся. Каждому ребенку нравится проводить время в компании», — добавил участник молодежного туристического слета «Вертикаль» Игорь Сухов.
Скалодром, ориентирование на местности, спортивные лабиринты, квесты — далеко не все активности, запланированные организаторами. Среди новшеств — триатлон памяти Сергея Воронина. Он стоял у истоков создания туристического слета «Вертикаль».
«Заявилось очень много участников. Это будет настольный теннис, стрельба из лука и дартс. Это именно те этапы, которые любил Сергей, он был судьей и сам участвовал. Всегда это проходило с ноткой юмора, было очень смешно и интересно», — сказала директор МУ «Культурно-досуговый центр», организатор Ольга Якимова.
Глеб Сергеев приехал на туристический слет впервые. Матрос корабля «Бригантина» освоился быстро и с удовольствием проводил для гостей экскурсию-знакомство по палубе.
«Это наш матрос, он убирает корабль, чтобы было чисто. Там мы следим за курсом, и нам наш кок готовит ужин. Здесь у нас каюта. Я рад, что вы посетили наш корабль», — провел экскурсию участник Глеб Сергеев.
Турслет можно назвать школой для подрастающего поколения, где учат культурно отдыхать, выбирать здоровый образ жизни и общение с единомышленниками.