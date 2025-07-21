Туристический слет трудящейся молодежи прошел в Шатуре

Команды собрались на поляне у села Власово на живописном берегу реки Поли. За два дня участники прошли больше десятка разнообразных испытаний.

В неизменную программу слета, который проводится в муниципалитете уже в 64-й раз, в этом году добавили соревнования по ночному ориентированию. Начальник отдела спорта и физической культуры администрации Шатуры Ольга Руденко рассказала, что, хотя участники знакомы с территорией, ночью ориентироваться намного сложнее. Командам раздали карты с точками, которые они должны были найти.

Сложным испытанием также стала техника водного туризма. Участники преодолевали участок реки на байдарках.

Победителей турслета определяли в личном и командном зачете. Первое место поделили две команды опытных участников и призеров областных туристских слетов — «Мещерские бродяги». Серебряным призером стал «Олимп», а бронзовым — дебютанты соревнований, команда «Перспектива»,

состоящая из педагогов лицея.