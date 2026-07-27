Туристический слет прошел в Павлово-Посадском округе

Около 500 участников из Павловского Посада, Электрогорска, Орехово-Зуева и Шатуры собрались 25 июля в окрестностях деревни Назарьево. 54-й турслет объединил 11 команд предприятий, организаций и учреждений региона.

Несмотря на дождливую погоду, команды боролись за победу, поддерживали друг друга и демонстрировали силу духа. Программа слета включала разнообразные испытания: туристическое многоборье, волейбол, стритбол, мини-футбол, вязание узлов, конкурс на лучшее походное блюдо и бивак, перетягивание каната и эстафету. Вечером состоялись конкурс художественной самодеятельности и дискотека.

В итоге победу одержала команда «Физруки», на втором месте — «Лавиноопасные», на третьем — «Мещерские бродяги».

Организаторы отметили, что подобные мероприятия стали хорошей возможностью для укрепления дружеских связей, развития командного духа и любви к природе.