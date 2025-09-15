Сегодня 10:46 Туристический слет образовательных организаций прошел в Павловском Посаде 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа Подмосковье

На берегу реки Клязьма в районе деревни Назарьево Павлово-Посадского городского округа прошел ежегодный туристический слет среди работников образования. В 2025 году традиционное мероприятие приобрело современный акцент, объединив любовь к природе с передовыми диджитал-трендами.

Под шум сосен и звуки гитары участники не только ставили палатки и соревновались в эстафетах, но и активно обсуждали, как искусственный интеллект помогает в образовательном процессе — от подготовки к ЕГЭ до разработки дизайна школьной газеты.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Программа мероприятия включала не только спортивные состязания, но и интеллектуальные активности. Педагоги проверили свою смекалку в квизах на тему «цифрового этикета», а вечерний костер превратился в настоящий хакатон под открытым небом, где рождались смелые и инновационные идеи.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Главным итогом слета стали не медали и грамоты, а уверенность в том, что технологии и природа не противоречат, а дополняют друг друга. Участники доказали, что будущее диджитал-среды и любовь к естественному миру могут существовать в гармонии.