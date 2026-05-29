Туристический слет для педагогов начался в Ленинском округе

Мероприятие для учителей и воспитателей «Перезагрузка-2026» стартовало 27 мая в Богдановском лесопарке у деревни Григорчиково. Участие в нем приняли команды из пяти образовательных учреждений.

Участниками стали представители Видновского художественно-технического лицея, Видновской школы № 7, Лопатинской школы, Бутовской школы № 2 и центра детского творчества «Импульс».

Директор центра «Импульс» Анна Соловьева рассказала, что мероприятие организовали, чтобы вовлечь педагогов в детский спортивный туризм, дать им возможность отвлечься, перезагрузиться и набраться новых сил и идей.

В первый день команды знакомились, представляли визитные карточки и проходили мастер-классы по элементам спортивного туризма. Второй день посвятили дистанции «Маршрут выживания», где участники применили полученные навыки на практике.

Программа включает соревнования по спортивному туризму, конкурсы стенгазет, вязание узлов, оказание первой помощи, преодоление навесных переправ, заболоченных участков, подъемы и спуски по веревкам. Главная задача — развить командное взаимодействие и популяризировать активный отдых среди педагогов.

Председатель местной организации Общероссийского профессионального союза образования Галина Шевченко отметила, что слет помогает объединить педагогов в команды, дает им возможность отдохнуть и освоить полезные навыки. Подобные мероприятия укрепляют профессиональное сообщество и создают условия для новых образовательных инициатив.​​