Туристический сезон в Дубне побил рекорд прошлого года

В этом году в Дубне прошел рекордный туристический сезон. Число теплоходов, прибывших в город, и количество туристов значительно возросло.

Семья Шматовых, посещавшая Дубну на одном из последних теплоходов сезона, осталась в восторге от города. Особенно их впечатлило арт-пространство, созданное кузнецом Олегом Диденко. По словам Петра, Ирины и Андрея Шматовых, Дубна — это тихий и уютный город с уникальными местами, которые нельзя найти в других городах. «Сюда хочется возвращаться», — отметили они.

Директор круиза теплохода «Лебединое озеро» Иван Грянкин подтвердил, что Дубна — одно из тех мест, которые туристы хотят посетить снова. Гостям предлагаются интересные маршруты, а многие настолько увлекаются городом, что остаются здесь дольше, чем планировали. По словам Грянкина, Дубна ассоциируется у многих с наукой, а желание увидеть коллайдер и открыть новый элемент — не редкость среди гостей города.

В этом году количество судозаходов в Дубну увеличилось. По словам начальника управления торговли Алеси Андриеш, в Дубну прибыло более 26 тысяч туристов. Музеи города тоже заметили прибавление посетителей и наняли дополнительных сотрудников для проведения экскурсионных групп.

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