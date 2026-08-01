Туристический потенциал Серпухова презентовали делегации из Китая

В деревне Рыблово городского округа Серпухов 31 июля состоялось мероприятие, приуроченное к 25-летию общественной организации «Опора России». Представители бизнес-сообщества презентовали туристический потенциал Серпухова делегации из Китайской Народной Республики.

Гостям продемонстрировали уникальные природные ландшафты, богатую историческую составляющую и перспективы для новых совместных проектов. Программа визита объединила деловую и неформальную части: соревнования по командной рыбалке, заезды на спортивных багги, живописные конные прогулки, открытие часовни и живое общение.

Главным трофеем дня стал самый крупный улов — он оказался именно у гостей из Китая. Мероприятие показало, что Серпухов все увереннее заявляет о себе как о территории, открытой для туризма и международного сотрудничества.