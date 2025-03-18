Туристический потенциал Коломны представили на международной выставке

XX Международная выставка-форум гостеприимства регионов «Интурмаркет» прошла в Нижнем Новгороде. Участники мероприятия показали возможности для активного и познавательного отдыха в России и Белоруссии, а также обсудили вопросы развития туристической отрасли.

Туристический потенциал Коломны был представлен на объединенном стенде. Посетители выставки познакомились с Музейной фабрикой пастилы, Музеем-мануфактурой «Душистые радости», Пряничной станцией «10 зайцев», «Школой ремесел», Озерским краеведческим отделом и туристско-информационным центром VisitKolomna.

Арт-квартал «Патефонка» презентовал на стенде проведение фестиваля «Караванекс» в этом году. А туроператоры «Коломенская верста», «Триумф» и «Карта твоих впечатлений» обсудили с коллегами из других регионов перспективы работы с туристами, а также заключили договоры о сотрудничестве.

Начальник управления по культуре и туризму администрации Коломны Дарья Тельнова отметила, что форум стал уникальной возможностью обсудить проблемы туристической отрасли, высказать предложения по их решению, поделиться опытом реализации лучших межрегиональных проектов и наметить планы на будущее.