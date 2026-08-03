Туристический поход пройдет в парке в Одинцове

Жителей муниципалитета приглашают принять участие в мероприятии «Приключенческая гонка», которое состоится 4 августа в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Участников ждут командные испытания.

Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00.

Организаторы подготовили тимбилдинг-игры. Одной из частей программы станет туристическая полоса препятствий. Также для гостей проведут мастер-классы по основам туризма: специалисты расскажут, как правильно вязать узлы, устанавливать полевую палатку и оказывать первую медицинскую помощь в походных условиях.

Завершится «Приключенческая гонка» общим ужином на природе. Организаторы мероприятия отмечают, что для участия в походе необходима предварительная регистрация по ссылке. Принять участие в туристическом фестивале могут все желающие старше 14 лет.