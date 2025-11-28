Туристический налог введут в Коломне в 2026 году

Городской округ Коломна уверенно подтверждает статус одного из самых притягательных и популярных мест в Подмосковье. С начала этого года Коломну посетили уже около 2 миллионов человек.

На заседании совета депутатов городского округа 25 ноября принято решение об установлении и введении в действие с 1 января 2026 года туристического налога. Его будут уплачивать собственники классифицированных гостиниц, хостелов, гостевых домов, туристических баз и иных подобных объектов. Ставка налога на 2026 год установлена в размере двух процентов от налоговой базы. Поступления полностью пойдут в местный бюджет и по предварительным расчетам превысят 11,4 миллиона рублей ежегодно.

«Прежде всего, введение туристического налога — это возможность для округа получить дополнительные средства, которые будут напрямую направлены на развитие инфраструктуры: благоустройство улиц, парков и скверов, реставрацию исторических памятников, создание новых комфортных зон для отдыха и прогулок. Все это сделает округ привлекательным для гостей, а для нас, жителей, — еще более уютным и комфортным для проживания. Введение туристического налога — это инвестиция в наше будущее, сохранение нашего уникального наследия и создание комфортной среды для всех, кто живет и приезжает в наш прекрасный город», — сказал председатель совета депутатов городского округа Николай Братушков.

Отметим, что решения о введении с 1 января 2026 года туристического налога уже приняты в семи округах Московской области. Всего планируется ввести налог в 25 подмосковных муниципалитетах.