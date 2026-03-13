Туристический налог начнут взимать с гостиниц в Чехове

В городском округе Чехов обсудили новый туристический налог, который начнут взимать с гостей гостиниц и хостелов. Ставка с 1 января 2026 года составит два процента от стоимости проживания.

В совещании участвовали заместитель главы округа Светлана Чупрунова, налоговые инспекторы, сотрудники администрации и представители средств размещения. Всего в Чехове зарегистрировано 12 объектов, включенных в квалифицированный реестр.

«Ставка будет поэтапно повышаться на один процент ежегодно. К 2029 году она достигнет пяти процентов», — пояснили в администрации.

Участники встречи обсудили правильное оформление отчетности и льготные категории. От уплаты освободили девять групп граждан. Восемь из них установлены Налоговым кодексом, еще одну предложили местные депутаты.

Льготу получили воспитанники спортивных школ и училищ младше 14 лет. Ребята участвуют в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях и чемпионатах на территории муниципалитета. Освобождение от налога позволит снизить расходы и привлечь больше школьных групп.