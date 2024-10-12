Туристический маршрут по истории дулевского фарфора запустили в Орехово-Зуеве

Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области

Туристический проект «Истории фарфорового города» запустили в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа. Первыми опробовали маршрут руководители образовательных учреждений.

Директора познакомились с народно-художественным промыслом «Дулевский фарфор», погрузились в историю создания знаменитого «Клуба фарфористов» архитектора Константина Мельникова и узнали о вкусных традициях в Трогательном музее «Чай с вареньем».

Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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Руководители образовательных учреждений оставили положительные отзывы.

Записаться организованной группой можно по телефону: 8 (977) 121-26-59.

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