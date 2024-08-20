Туристический фестиваль «Путешествуй» пройдет в Раменском 14 сентября. На нем проведут тематические выставки, мастер-классы, концерт и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль станет центром притяжения предпринимателей в сфере туризма. Мероприятие направлено на приобщение людей к путешествиям. Для гостей подготовят выставку туристической техники, где представят дома на колесах и квадроциклы. Посетители узнаю о популярных направлениях путешествий и актуальных турах и услугах. Опытом поделятся компании, организующие походы и кемпинги. Для детей проведут мастер-классы и игровые программы.

«Проект „Путешествуй“ станет площадкой для бизнес-встреч, полезных знакомств и коллабораций между участниками. Посетители смогут напрямую общаться с производителями и представителями туристической отрасли, приобретать уникальные товары и находить идеальные предложения для будущих поездок», — отметили в ведомстве.

Предприниматели могут подать заявку на участие по ссылке, для посетителей вход будет свободным.

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