Туристический бум. Количество иностранных гостей выросло в Подмосковье в 2024 году

Почти 105 тысяч иностранных туристов посетили Подмосковье с начала года

Только за первые 10 месяцев 2024 года Подмосковье посетили почти 105 тысяч иностранных туристов. Соответствующее количество посетителей региона уже превышает показатель за весь 2023 год, когда было зарегистрировано 93 тысячи гостей.

Главная туристическая жемчужина Московской области — Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде. Туда иностранные туристы оправляются, как правило, после посещения Красной площади. Этот уникальный комплекс стоит на втором месте по популярности достопримечательностей. В этом году там отметили настоящий бум наплыва гостей из Азии и с Востока.

«Основные иностранные туристы — это все-таки китайцы. Несмотря на санкции, ограничение полетов и так далее, присутствуют европейские туристы. Это Италия, Германия, Франция. И последнее время появляются туристы из Балканских государств. Это Сербия, Болгария. Дружественные нам страны», — рассказал руководитель отдела приема паломников и туристов Свято-Троицкой Сергиевой отец Роман.

При этом увеличение турпотока из Индии в Россию тоже фиксируется в последние годы. В этом году порядка 18 тысяч человек посетили Подмосковье. Это на 77% больше, чем в 2023 году.

«Китайцы появились в Лавре где-то с 2013–2014 года. И раньше это были стихийные, мы их называли дикие туристы. Сейчас это уже культурные образованные группы. Мы стараемся тоже адаптироваться к этому — создаем буклетики, брошюры. Где нужно объясняем и о православной вере. У нас есть уже целое китайской отделение», — добавил отец Роман.

Кроме того, Подмосковье посещают туристы из экзотических стран, таких как Саудовская Аравия, Иран и Арабские Эмираты. Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил потенциал туризма из Саудовской Аравии.

«Да, есть. Но безусловно меньше. Потому что в Саудовской Аравии не живет 1,5 миллиарда человек, как в Китае. Тем не менее, я вижу некий потенциал из Саудовской Аравии, из Ирана. Вообще страны ближнего востока, ближней Азии, прежде всего эмираты. Кувейт, Бахрейн, Катар — здесь я вижу потенциал роста», — рассказал Алексан Мкртчян.

Он добавил, что его мечтой является отмена визового режима. Именно тогда туристы из многих стран смогут посетить Россию и Подмосковье на 30 дней без визы.