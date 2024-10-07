Туристические проекты Коломны вышли в финал всероссийского конкурса
В Ярославле завершился финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Среди лауреатов от Коломны — Екатерина Колмакова с брендом «Дедушкин Сад» и медовой пастилой, а также Екатерина Бочарова, представляющая коломенскую керамику.
Эти победители получили шанс участвовать в общенациональном финале, который состоится в декабре в Перми.
Одновременно в Ярославле прошел финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В федеральный финал вышли шесть проектов из городского округа Коломна:
1. Фестиваль «Лажечников и Ко» занял первое место в номинации «Лучшая идея туристического события».
2. Форум «Кадры решают все» получил первое место в категории «Лучшее MICE событие в области туризма».
3. Всероссийский фестиваль спаржи завоевал второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» для населенных пунктов с численностью до 100 000 человек.
4. Фестиваль событийного туризма «Лука-море!» занял третье место в категории «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма».
5. Международный фестиваль караванеров и автопутешественников Caravanex получил второе место в номинации «Событие в области автотуризма».
6. Фестиваль «Ткань Озер» занял третье место в категории «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» среди городов с населением до 100 000 человек.
Также право представить свой проект в финале получил региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле».
Победители окружного этапа премии смогут принять участие в Общенациональном финале Международной премии Russian Event Awards, который пройдет в ноябре в Нижнем Новгороде.
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