Туристические проекты Коломны вышли в финал всероссийского конкурса

В Ярославле завершился финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Среди лауреатов от Коломны — Екатерина Колмакова с брендом «Дедушкин Сад» и медовой пастилой, а также Екатерина Бочарова, представляющая коломенскую керамику.

Эти победители получили шанс участвовать в общенациональном финале, который состоится в декабре в Перми.

Одновременно в Ярославле прошел финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В федеральный финал вышли шесть проектов из городского округа Коломна:

1. Фестиваль «Лажечников и Ко» занял первое место в номинации «Лучшая идея туристического события».

2. Форум «Кадры решают все» получил первое место в категории «Лучшее MICE событие в области туризма».

3. Всероссийский фестиваль спаржи завоевал второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» для населенных пунктов с численностью до 100 000 человек.

4. Фестиваль событийного туризма «Лука-море!» занял третье место в категории «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма».

5. Международный фестиваль караванеров и автопутешественников Caravanex получил второе место в номинации «Событие в области автотуризма».

6. Фестиваль «Ткань Озер» занял третье место в категории «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» среди городов с населением до 100 000 человек.

Также право представить свой проект в финале получил региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле».

Победители окружного этапа премии смогут принять участие в Общенациональном финале Международной премии Russian Event Awards, который пройдет в ноябре в Нижнем Новгороде.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».