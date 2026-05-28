Туристические объекты Подмосковья сделают доступнее для инвалидов с сентября

Требования доступной среды для инвалидов будут применять в Подмосковье к новым и реконструируемым объектам с 1 сентября. Такой закон приняли на 137-м заседании Мособлдумы. Инициатива направлена на создание условий для беспрепятственного доступа к туристическим объектам.

Председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила необходимость в повышении доступности туристических услуг для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

К тому же, важно создавать благоприятные условия для успешной социальной реабилитации и возвращения к полноценной жизни военнослужащих, которые получили инвалидность при исполнении своего долга. Изменения положительно отразятся на развитии сферы туризма в Московской области и увеличат спрос на туристские услуги», — отметила она.

Закон разработали в рамках реализации стратегии развития туризма в России. Первый блок поправок коснется видов регионального государственного контроля. Так, теперь надзор будут вести за соблюдением обязательных требований по созданию доступной среды в туристических местах.

Второй блок связан с законом об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Раньше он не распространялся на туристические объекты.

Новые требования будут применять с сентября при разработке проектной документации для строительства или реконструкции, а также при капитальном ремонте.

«То есть, если, например, гостиница уже работает и была построена раньше, то к ней не будут применяться новые требования. Но если планируется провести реконструкцию или капремонт объекта, тогда требования необходимо соблюсти», — пояснила председатель комитета.