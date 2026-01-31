Туристические инициативы представили на федеральном форуме представители Коломны

В Уфе завершился Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России». На нем делегаты из разных регионов обсудили вопросы развития местной экономики и туризма.

В форуме участвовали более 500 человек, в том числе представители Московской области. Заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный выступил с презентацией достижений муниципалитета в туристической сфере.

«Участие в таком форуме для Коломны очень важно. Это возможность не только показать наши результаты на федеральном уровне, но и предложить изменения в законодательстве, которые помогут развивать туризм и эффективнее управлять муниципальным имуществом», — сообщил Роман Панчишный.

Участники обсудили, как привлекать инвестиции, повышать качество туристических услуг и внедрять цифровые решения в этой области.

Форум прошел при поддержке администрации президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.